Географія поширення нових випадків коронавірусу на Тернопільщині станом на 21 вересня

Станом на 21 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 11435 випадках діагноз лабораторно підтверджений (10587 випадків – дорослі, 848 випадків – діти), з них 139 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5141 особи.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3243 (1241 одужало, 24 летальних, 1978 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 609 (256 одужало, 7 летальних, 346 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 337 (81 одужало, 3 летальних , 253 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 590 (220 одужало, 13 летальних, 357 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 575 (277 одужало, 6 летальних , 292 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 489 (167 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 310 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 595 (251 одужало, 8 летальних, 336 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 303 (82 одужало, 221 продовжують хворіти);

– Козівський район – 296 (152 одужало, 2 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 711 (504 одужало, 14 летальних, 193 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 308 (168 одужало, 1 летальний, 139 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 501 (334 одужало, 8 летальних, 159 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 240 (113 одужало, 3 летальних, 124 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 85 (24 одужало, 3 летальних, 58 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 382 (197 одужало, 6 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 964 (373 одужало, 7 летальних, 584 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 831 (434 одужало, 8 летальних , 389 продовжують хворіти);

– Шумський район – 376 (267 одужало, 13 летальних, 96 продовжують хворіти);

За попередню добу:

видужало 187 осіб;

проведено 1202 дослідження методом ПЛР;

підтверджено 197 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 59 р. м. Тернопіль, чоловік 80 р. м. Тернопіль.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (83 особи)

Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 3

• с. Божиків – 1

Борщівський район (20 осіб):

• м. Борщів – 5

• смт Мельниця-Подільська – 4

• с. Латківці – 2

• с. Цигани – 1

• с. Кривче – 1

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Верхняківці – 1

• с. Шишківці – 1

• с. Зелене – 1

• с. Дзвенигород – 1

• с. Кудринці – 2

Гусятинський район (4 особи):

• с. Яблунів – 1

• с. Котівка – 2

• с. Городниця – 1

Заліщицький район (12 осіб):

• смт Товсте – 1

• с. Шутроминці – 2

• м. Заліщики – 2

• с. Зозулинці – 1

• с. Поділля – 1

• с. Бедриківці – 2

• с. Блищанка – 1

• с. Дорогичівка – 2

Збаразький район (13 осіб):

• м. Збараж – 6

• с. Добромірка – 1

• с. Чернихівці – 4

• с. Чагарі-Збаразькі – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

Козівський район (1 особа):

• с. Купчинці – 1

Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Сапанів – 2

• с. Хотовиця – 1

Монастириський район (11 осіб):

• м. Монастириська – 2

• с. Горішня Слобідка – 2

• с. Задарів – 2

• смт Коропець – 2

• с. Криниця – 2

• с. Горигляди – 1

Підволочиський район (3 особи):

• смт Підволочиськ – 2

• с. Нове Село – 1

Підгаєцький район (3 особи):

• с. Старе Місто – 1

• с. Боків – 1

• с. Гологоча – 1

Тернопільський район (9 осіб):

• с. Острів – 2

• с. Ігоровиця – 1

• с. Настасів – 2

• с. Чистилів – 1

• с. Велика Лука – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Настасів – 1

Чортківський район (21 особа):

• м. Чортків – 12

• с. Шманьківчики – 1

• с. Біла – 1

• с. Нагірянка – 2

• с. Базар – 1

• с. Джурин – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Стара Ягільниця – 2

Шумський район (5 осіб): • с. Кудлаївка – 1 • м. Шумськ – 2 • с. Тилявка – 1 • с. Бриків – 1