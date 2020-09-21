Географія поширення нових випадків коронавірусу на Тернопільщині станом на 21 вересня
Станом на 21 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 11435 випадках діагноз лабораторно підтверджений (10587 випадків – дорослі, 848 випадків – діти), з них 139 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5141 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 3243 (1241 одужало, 24 летальних, 1978 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 609 (256 одужало, 7 летальних, 346 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 337 (81 одужало, 3 летальних , 253 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 590 (220 одужало, 13 летальних, 357 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 575 (277 одужало, 6 летальних , 292 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 489 (167 одужало, 12 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 310 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 595 (251 одужало, 8 летальних, 336 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 303 (82 одужало, 221 продовжують хворіти);
– Козівський район – 296 (152 одужало, 2 летальних, 142 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 711 (504 одужало, 14 летальних, 193 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 308 (168 одужало, 1 летальний, 139 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 501 (334 одужало, 8 летальних, 159 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 240 (113 одужало, 3 летальних, 124 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 85 (24 одужало, 3 летальних, 58 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 382 (197 одужало, 6 летальних, 179 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 964 (373 одужало, 7 летальних, 584 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 831 (434 одужало, 8 летальних , 389 продовжують хворіти);
– Шумський район – 376 (267 одужало, 13 летальних, 96 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 187 осіб;
проведено 1202 дослідження методом ПЛР;
підтверджено 197 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 2 летальних випадки – жінка 59 р. м. Тернопіль, чоловік 80 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (83 особи)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 3
• с. Божиків – 1
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 5
• смт Мельниця-Подільська – 4
• с. Латківці – 2
• с. Цигани – 1
• с. Кривче – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Верхняківці – 1
• с. Шишківці – 1
• с. Зелене – 1
• с. Дзвенигород – 1
• с. Кудринці – 2
Гусятинський район (4 особи):
• с. Яблунів – 1
• с. Котівка – 2
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (12 осіб):
• смт Товсте – 1
• с. Шутроминці – 2
• м. Заліщики – 2
• с. Зозулинці – 1
• с. Поділля – 1
• с. Бедриківці – 2
• с. Блищанка – 1
• с. Дорогичівка – 2
Збаразький район (13 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Добромірка – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Чагарі-Збаразькі – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Купчинці – 1
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Сапанів – 2
• с. Хотовиця – 1
Монастириський район (11 осіб):
• м. Монастириська – 2
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Задарів – 2
• смт Коропець – 2
• с. Криниця – 2
• с. Горигляди – 1
Підволочиський район (3 особи):
• смт Підволочиськ – 2
• с. Нове Село – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• с. Старе Місто – 1
• с. Боків – 1
• с. Гологоча – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• с. Острів – 2
• с. Ігоровиця – 1
• с. Настасів – 2
• с. Чистилів – 1
• с. Велика Лука – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Настасів – 1
Чортківський район (21 особа):
• м. Чортків – 12
• с. Шманьківчики – 1
• с. Біла – 1
• с. Нагірянка – 2
• с. Базар – 1
• с. Джурин – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Стара Ягільниця – 2
Шумський район (5 осіб):
• с. Кудлаївка – 1
• м. Шумськ – 2
• с. Тилявка – 1
• с. Бриків – 1