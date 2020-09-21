10:01 | 21.09.2020
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Під Тернополем сталась смертельна аварія

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 вересня на автодорозі в с. Смиківці Тернопільського району. Близько 21.30 годин, тут відбулося бокове зіткнення автомобілів «Infiniti IX50» та «HYNDAI I30». Від удару автомобіль «Infiniti IX50» відкинуло на кам’яну огорожу, внаслідок чого водій, жителя с. Колодіївка Підволочиського району, отримав важкі травми.

На жаль, отримані травми виявились несумісними із життям і 33-річний чоловік помер у Тернопільській університетській лікарні.

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