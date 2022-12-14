20:32 | 14.12.2022
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Новини Тернополя 

Героя з Тернополя Михайла Діанова прооперували у США

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Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Про це повідомляє на фейсбук-сторінці футбольний клуб «Шахтар», організував та покрив усі витрати на лікування воїна у США.
 

Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США).Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме, – йдеться у повідомленні.

Найближчими днями Діанов повернеться до України.

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