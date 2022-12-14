Героя з Тернополя Михайла Діанова прооперували у США

Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь. 13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США).Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме, – йдеться у повідомленні.