У лютому в Тернополі відбувся урочистий захід з нагоди вшанування номінантів програми «Герої спортивного року Тернопільщини – 2018».

Захід розпочали хвилиною мовчання. Адже у 2018 році Тернопілля спіткала велика втрата – у автокатастрофі загинув спортсмен і тренер з армспорту, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу, заслужений майстер спорту України Андрій Пушкар, а також трагічно пішов з життя багаторазовий чемпіон України, дворазовий чемпіон світу з фрі-файту, заслужений майстер спорту України Ігор Слюсарчук.

Лауреатами у номінації “Найкращий спортсмен року” стали Дмитро Підручний, Віктор Пасічник та Віталій Гринів; у номінації “Найкраща спортсменка року” – Тетяна Єднак, Наталія Стребкова, Анастасія Меркушина; у номінації “Разом із олімпійцями” – Василь Сердюк, Максим Грейцар, Олег Петренко; у номінації “Сильні духом” – Руслана Муравська, Тарас Радь, Ольга Зазуляк; у номінації “Олімпійські надії” – Назар Покойовий, Анастасія Бачинська, Олеся Крисюк; у номінації “Тренер року”- Олег Меркушин, Віктор Федорчак, Володимир Павелко.

Окрім спортсменів та тренерів, під час заходу нагородили й меценатів спортивної галузі та ЗМІ, що висвітлюють спортивні новини краю.

Валерія Чічірко

Джерело: Хата

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