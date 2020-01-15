Голова облради Віктор Овчарук привітав владику Василія Семенюка з тезоіменинами

У день пам’яті святого Василія Великого на урочисту літургію в Марійському духовному центрі збирається багато людей, які вітають свого настоятеля Василія Семенюка.

Напередодні свята особисто привітати владику з тезоіменинами мали нагоду голова обласної ради Віктор Овчарук та депутат Степан Барна.

– Ви несете Божу мудрість вірянам нашого краю. Об’єднуєте сотні тисяч прочан з різних куточків України у цьому святому місці. У складні часи ворожої агресії плекаєте душі наших краян, не даєте зневіритись, впасти у відчай. Бажаю Вам, щоб заступництвом Вашого Небесного Покровителя Ваша багатогранна діяльність на благо України процвітала, щоб Всемилостивий Господь дарував Вам Свою всесильну допомогу на нелегкому і відповідальному шляху, освячуючи і благословляючи кожен день і кожну мить Вашого життя, – звернувся Віктор Овчарук.