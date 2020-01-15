На Василів день у місті на Тернопільщині наліпили 100 кг вареників





У день Старого Нового року, 14 січня, на центральній площі Героїв Євромайдану, поблизу головної новорічної ялинки Чорткова відбулося святкове масове гуляння – зимовий етнофестиваль «Василів день».

Програма святкування була більш, ніж насиченою, креативною та багатогранною. Все розпочалось ще в обідню пору, де від Палацу дітей та юнацтва урочистою ходою чортківчани, колядуючи, вирушили до центральної площі. Веселими колядами Чортків прославляв новонародженого Ісуса, а також вітав Василів і Василин з Днем ангела.

Вже у центрі міста на всіх чекали 100 (!) кілограм смачних вареників, не одна літра духмяного різдвяного напою, яким безкоштовно частували іменинників. Гучною була забава, святковий настрій чортківчанам та гостям міста спершу створювали аматорські колективи із Чорткова та сіл громади, згодом – Ольга Монастирська із шоу-балетом «Hotstep», а на завершення ділились шаленим драйвом із присутніми гурт «Коралі» із Івано-Франківська.