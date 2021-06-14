Голова ОДА підписав Меморандум з губернатором провінції Чанаккале

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш під час офіційної поїздки до Туреччини зустрівся з губернатором провінції Чанаккале Ілхамі Акташем.

«Хочу висловити підтримку і подяку турецькій стороні за те, що напрями розвитку наших країн збігаються. Туреччина активно підтримує Україну. На сьогодні в Тернопільській області працює два підприємства з турецькими інвестиціями. А також компанія Onur Group взяла участь у президентському проєкті «Велике будівництво», у рамках якого здійснюється будівництво дороги міжнародного значення. Автошлях стане найбільшим в Україні, який отримає назву Дорога Єдності», – зазначив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Також, як додав очільник області, Тернопільщина активно розвиває напрямок туризму. Адже область багата на історичні пам’ятки – замки, печери, історичні поховання.

«Тернопілля має чим зацікавити туристів. Впевнений, що для жителів Чанаккале було б цікаво відвідати Тернопільщину. Також провінція Чанаккале має чим зацікавити українського туриста. Надіємось на нашу подальшу співпрацю», – додав Володимир Труш.

Відтак, у рамках зустрічі, голова Тернопільської ОДА презентував потенціал Тернопільської області. Сторони підтвердили свої прагнення щодо подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва, поліпшення добробуту українського і турецького народів, зміцнення стабільності та підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у торговельній, науково-технічній і культурній сферах між Тернопільською обласною державною адміністрацією (Україна) та Адміністрацією провінції Чанаккале (Турецька Республіка).

У статтях підписаного Меморандуму пропонується розвивати ефективне співробітництво в галузях економіки, сільського господарства, транспорту, торгівлі, освіти, науки, охорони здоров’я, туризму, спорту, культури.