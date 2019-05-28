Дороги на Тернопільщині ремонтоють картами

Дорогу М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знамʼянка ремонтуємо від кордону з Франківщиною у напрямку Тернополя.

🔴 З початку ремонтного сезону вже влаштували 1292 тонни асфальтобетону. Роботи тривають.

🔴 Ремонт картами передбачає ліквідацію ямковості, просадок, напливів, колійності завдяки фрезеруванню покриття і укладанню асфальтобетону за допомогою асфальтоукладача. Даний метод допомагає шляховикам усувати каскади ям або значну протяжність колійності і просадки, витрачаючи менше часу та ресурсів.



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