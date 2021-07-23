Голова ОДА Володимир Труш отримав щеплення новою вакциною Moderna

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, сьогодні 23 липня, отримав щеплення новою американською вакциною Moderna. Очільник області здійснив медпроцедуру у Тернопільському центрі вакцинації на Злуки, 45.

– Задоволений якістю роботи центру, все відбувається швидко : за три хвилини я підписав документи, зареєструвався і отримав свою дозу вакцинації. Також запрошую усіх охочих вакцинуватись , до нас – в облдержадміністрацію, на Грушевського, 8, де сьогодні до 17:00 на першому поверсі щеплюють усіма чотирма вакцинами, – прокоментував Володимир Труш.

Нагадаємо, станом на 23 липня, в області діє 57 пунктів масової вакцинації. Можна попередньо записатись на щеплення у сімейного лікаря, або очікувати в режимі живої черги на місці.

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