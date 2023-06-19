Голова Тернопільської облради взяв участь у Молитовному сніданку Прикарпаття

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у Молитовному сніданку Прикарпаття«Життя. Родина. Перемога», який відбувся днями в приміщенні Університету Короля Данила уІвано–Франківську.

– Сьогодні ми разом з представниками різних релігійних конфесій, політиками, військовими, громадськими діячами, волонтерами, освітянами, митцями підносили молитви за нашу Перемогу, за наших захисників та їх родини, за сімʼї загиблих у війні, за Господнє благословення для України, – повідомив очільник Тернопільщини.

У час найважчих випробувань народ має бути в єдності, а спільна молитва – найкращий спосіб досягти духовного споріднення. У цьому – особлива сила української нації.

– Нині ми виборюємо право кожної української родини жити на своїй, Богом даній, землі. А це можливо лише після Великої Перемоги! Дякую народному депутату України Оксана Савчук за організацію Молитовного сніданку Прикарпаття та запрошення взяти участь у такому потужному заході, де в колі однодумців ми вкотре закликали зберегти традиційні сімейні християнські цінності, – сказав Михайло Головко.