Основа зеленого хаосу у Тернополі

Тернопільська міська рада оприлюднила інформацію щодо процедури видалення зелених насаджень на території Тернопільської громади.

Коли уважно почитаєш цю інформацію то стає зрозуміло чому у Тернополі утворилася ситуація спланованого хаосу у омолодженні та видаленні зелених насаджень.

Фактично влада відкидає свою відповідальність у екологічної доцільності того процесу. Усе вирішують акти згоди мешканців. Справа у тому що дуже часто прохачі про видалення, омолодження дерев не оцінюють екологічних наслідків. Діє проста мотивація – дерево робить тінь – зрізати, треба автостоянка під вікнами – зрізати, і так далі.

До поки будуть таки правил, до тих пір будуть нищитися сотні дерев, та будуть зникати гектари зелених насаджень.

Такою «процедурою» влада міста прикриває свою бурхливу діяльність по брукивізації Тернополя, та дикого будівництва.

Ми підготуємо свої пропозиції щодо унормування цього процесу.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь 18.06.2020р.