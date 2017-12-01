Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області “переїхало”

У головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомили про зміну адреси.

1 грудня 2017 р. відбулася зміна фактичної адреси Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Відтепер адміністративний корпус розташований за адресою: м.Тернопіль, вул. Микулинецька, 20.

Телефон гарячої лінії, а також приймальня начальника ГУ Держпродспоживслужби: 52-10-10.

Відділ реєстрації сільськогосподарської техніки працює у м. Тернопіль по вул. Микулинецька, 20 , тел. для довідок 52-10-52.

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини є за адресою: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24, тел. 52-10-38.

Управління фітосанітарної безпеки — за адресою м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24, тел. 52-10-38.

Управління захисту споживачів та Сектор контролю за цінами за адресою: м. Тернопіль, бул. Шевченка, 11 тел. (0352) 52-83-71.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства — у м. Тернопіль, вул. Текстильна, 6, тел. 52-13-26.

Управління Держпродспоживслужби у місті Тернополі: вул. Текстильна, 6, тел. 52-01-45.