Головою Тернопільського окружного адмінсуду обрано сина скандальної “свободівки”

За результатами голосування суддів головою Тернопільського окружного адміністративного суду обрано суддю Баб’юка Петра Михайловича, якого нещодавно Президент призначив на безстрокову посаду судді.

Про це йдеться на сайті Тернопільського окружного адмінсуду.

“На виконання розпорядження виконуючого обов’язки голови Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.11.2017 “Про скликання зборів суддів” у Тернопільському окружному адміністративному суді 13.11.2017 відбулись збори суддів, на порядок денний яких було винесено одне питання – обрання голови Тернопільського окружного адміністративного суду”.

Баб’юка призначили на місце Надії Данилевич, яка прийняла присягу судді адміністративної палати Верховного суду, колеги обрали Петра Баб’юка, якого нещодавно Президент призначив на безстрокову посаду судді.

Петро Михайлович є сином депутата Тернопільської міської ради від опозиційної ВО “Свобода”, директора Галицького коледжу, скандальної Марії Баб’юк.