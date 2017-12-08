«Гордість міста» – Тернопільська комунальна міська лікарня №2

Нещодавно (21-22 листопада) відбулась знакова подія для колективу Тернопільської комунальної міської лікарні №2, який отримав нагороду «Гордість міста» від телевізійного проекту «Інспектор міста» однієї з найуспішніших загальноукраїнських телекомпаній «1+1». Отримати цю відзнаку зовсім непросто, адже лікувальний заклад і його персонал повинні відповідати високим вимогам. Наші медичні працівники працювали гідно і наполегливо, а результатом стало присудження престижної телевізійної нагороди.

Коли працюєш у колективі лікарні практично від самого початку своєї лікарської кар’єри (з 1988 року) і стаєш його невід’ємною часткою, не уявляєш поза ним свого професійного та й просто у цілому людського життя. Успіх лікарні – це результат системної праці колективу і адміністрації закладу на благо пацієнтів, на благо населення рідного міста.

Медичному персоналу нашого закладу завжди щастило на керівників, які протягом всієї його історії, зберігаючи славні традиції, намагались розвивати і модернізувати лікарню. Особливо потужно це відбувалось останніми роками під керівництвом головного лікаря (тепер директора комунального некомерційного підприємства) Віктора Кміти. У час проведення медичної реформи, коли нашому закладу доведеться стати госпітальною окружною лікарнею (таких буде лише 4 на всю нашу Тернопільську область) і надавати широкий спектр вторинної медичної допомоги, дуже важливо, щоб керівництво було збалансованим між стабільністю та інноваційністю, вимогливим щодо трудової дисципліни і відповідності надання медичної допомоги сучасним стандартам і клінічним протоколам, виваженим щодо кадрової політики, мудрим у ставленні до людей, віддаленим від політичної заангажованості. Все це про головного лікаря 2-ої лікарні. Основна турбота і мета роботи керівництва і колективу закладу – ефективно задовольнити потребу пацієнта у наданні адекватної вторинної медичної допомоги, амбулаторної та госпітальної. Всі системні щоденні зусилля колективу та адміністрації для чіткої роботи складного механізму лікарні, для вирішення непростих фінансових, матеріально-технічних, кадрових і професійних завдань і стали підґрунтям для отримання такої престижної громадської нагороди – стати «Гордістю міста».

Лікарня є також потужною клінічною базою для навчання студентів-медиків та інтернів, післядипломного безперервного удосконалення лікарів різних фахів, а також наукової та клінічної діяльності науковців Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Головний лікар і адміністрація лікарні ніколи не ділять лікарів на своїх і університетських. Вбачаю у цьому також мудрість керівництва, результатом якої є посилення професійної можливості надавати якісну допомогу населенню.

Тому ми, науковці-клініцисти, вважаємо престижну нагороду «Гордість міста» нашої клінічної alma mater і своєю також, заслуженою щоденною працею всього нашого єдиного (лікарні та університету) дружного і високопрофесійного славного колективу!

Дякуємо вельмишановному Вікторові Кміті за плідну співпрацю, бажаємо стійкості, мужності та оптимізму у такий надважливий час для майбутнього лікарні та її працівників, а саме головне – для населення міста і прикріплених районів, яке може бути впевненим у професійності медичної допомоги, яке надаватиметься колективом нашого медичного закладу!

Від колективу клініцистів-науковців ТДМУ – професор Лілія Бабінець, д-р мед. наук і просто практикуючий лікар з 1988 р.

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