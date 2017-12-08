У Тернополі є 14 незвичайних творчих родини (відео)

5 грудня 2017 року в Українському домі «Перемога» відбувся традиційний міський фестиваль родинної творчості «Родинне джерело», організатором якого є Центр творчості дітей та юнацтва. Фестиваль об’єднав тернопільські сім’ї. Вишивки, вироби з бісеру, аплікації, малюнки, ляльки-мотанки, квілінг та ще багато інших цікавих робіт презентували талановиті родини.

Родина Заплітних сьогодні у повному складі – мама Оксана, тато Володимир та донечка Христинка. Усіх їх об’єднав фестиваль творчості “Родинне джерело”, де вони демонстрували свої вміння. Мама Оксана вишиває. У її колекції вишивані сорочки, як чоловічі, так і жіночі. Про улюблену справу розповідає із захопленням.

-Це є все. Це є захоплення, це є робота, це якийсь витвір мистецтва, вкладаємось, стараюся себе викласти та вкласти у вишивку.

Донечка Христинка відвідує уже третій рік гурток бісероплетіння. Її вироби – це різні дерева з бісеру та ангелочки. -Мені в бісері подобається насиляти бісер на дротих і закручувати. Попри втілені вже ідеї, у своїй творчості мріє ще про дещо. -Я хочу зробити величезну книжку з бісеру. Загалом на фестивалі чотирнадцять талановитих тернопільських родин репрезентували своє мистецтво. Вишивки, вироби з бісеру, аплікації, малюнки, ляльки-мотанки, квілінг та ще багато інших цікавих робіт. А хтось навіть втілював свою творчість у музиці.

Перемогу у конкурсі здобули:

родина Атаманчук в номінації «Краща авторська пісня»,

родина Козири в номінації «Краще інструментальне виконання»,

родина Жовтих в номінації «Кращий сімейний дует»,

родина Пилипів в номінації «Осінній джаз»,

родина Пак в номінації «Найоригінальніший виступ»,

родина Ковбас-Тяжола в номінації «За багатогранність у творчості»,

родина Третяк в номінації «Краща робота в сучасній техніці»,

родина Савгіри в номінації «Криниця духовності»,

родина Заплітних в номінації «Родина-умілець»,

родина Савіцьких в номінації «Мистецьке натхнення»,

родина Баландюк в номінації «Мистецька скарбниця»,

родина Дежини в номінації «Фантазія в творчості»,

родина Машталяр в номінації «Джерело творчості»,

родина Дмитрук-Тимченко в номінації «Творчі колекціонери»

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