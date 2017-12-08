Новини Тернополя 

У Тернополі є 14 незвичайних творчих родини (відео)

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5 грудня 2017 року в Українському домі «Перемога» відбувся традиційний міський фестиваль родинної творчості «Родинне джерело», організатором якого є Центр творчості дітей та юнацтва. Фестиваль об’єднав тернопільські сім’ї. Вишивки, вироби з бісеру, аплікації, малюнки, ляльки-мотанки, квілінг та ще багато інших цікавих робіт презентували талановиті родини. 
Родина Заплітних сьогодні у повному складі – мама Оксана, тато Володимир та донечка Христинка. Усіх їх об’єднав фестиваль творчості “Родинне джерело”, де вони  демонстрували свої вміння. Мама Оксана  вишиває. У її колекції вишивані сорочки, як чоловічі, так і жіночі. Про улюблену справу розповідає із захопленням.

-Це є все. Це є захоплення, це є робота, це якийсь витвір мистецтва, вкладаємось, стараюся себе викласти та вкласти у вишивку.

Донечка Христинка відвідує уже третій рік гурток бісероплетіння. Її вироби – це різні дерева з бісеру та ангелочки.

-Мені в бісері подобається насиляти бісер на дротих і закручувати.

Попри втілені вже ідеї, у своїй творчості мріє ще про дещо.

-Я хочу зробити величезну книжку з бісеру.

Загалом на фестивалі чотирнадцять талановитих тернопільських родин репрезентували своє мистецтво. Вишивки, вироби з бісеру, аплікації, малюнки, ляльки-мотанки, квілінг та ще багато інших цікавих робіт. А хтось навіть втілював свою творчість у музиці.

Перемогу у конкурсі здобули:
  • родина Атаманчук в номінації «Краща авторська пісня»,
  • родина Козири в номінації «Краще інструментальне виконання»,
  • родина Жовтих в номінації «Кращий сімейний дует»,
  • родина Пилипів в номінації «Осінній джаз»,
  • родина Пак в номінації «Найоригінальніший виступ»,
  • родина Ковбас-Тяжола в номінації «За багатогранність у творчості»,
  • родина Третяк в номінації «Краща робота в сучасній техніці»,
  • родина Савгіри в номінації «Криниця духовності»,
  • родина Заплітних в номінації «Родина-умілець»,
  • родина Савіцьких в номінації «Мистецьке натхнення»,
  • родина Баландюк в номінації «Мистецька скарбниця»,
  • родина Дежини в номінації «Фантазія в творчості»,
  • родина Машталяр в номінації «Джерело творчості»,
  • родина Дмитрук-Тимченко в номінації «Творчі колекціонери»

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