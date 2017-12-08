У Тернополі є 14 незвичайних творчих родини (відео)
5 грудня 2017 року в Українському домі «Перемога» відбувся традиційний міський фестиваль родинної творчості «Родинне джерело», організатором якого є Центр творчості дітей та юнацтва. Фестиваль об’єднав тернопільські сім’ї. Вишивки, вироби з бісеру, аплікації, малюнки, ляльки-мотанки, квілінг та ще багато інших цікавих робіт презентували талановиті родини.
Родина Заплітних сьогодні у повному складі – мама Оксана, тато Володимир та донечка Христинка. Усіх їх об’єднав фестиваль творчості “Родинне джерело”, де вони демонстрували свої вміння. Мама Оксана вишиває. У її колекції вишивані сорочки, як чоловічі, так і жіночі. Про улюблену справу розповідає із захопленням.
-Це є все. Це є захоплення, це є робота, це якийсь витвір мистецтва, вкладаємось, стараюся себе викласти та вкласти у вишивку.
Донечка Христинка відвідує уже третій рік гурток бісероплетіння. Її вироби – це різні дерева з бісеру та ангелочки.
-Мені в бісері подобається насиляти бісер на дротих і закручувати.
Попри втілені вже ідеї, у своїй творчості мріє ще про дещо.
-Я хочу зробити величезну книжку з бісеру.
Загалом на фестивалі чотирнадцять талановитих тернопільських родин репрезентували своє мистецтво. Вишивки, вироби з бісеру, аплікації, малюнки, ляльки-мотанки, квілінг та ще багато інших цікавих робіт. А хтось навіть втілював свою творчість у музиці.
Перемогу у конкурсі здобули:
- родина Атаманчук в номінації «Краща авторська пісня»,
- родина Козири в номінації «Краще інструментальне виконання»,
- родина Жовтих в номінації «Кращий сімейний дует»,
- родина Пилипів в номінації «Осінній джаз»,
- родина Пак в номінації «Найоригінальніший виступ»,
- родина Ковбас-Тяжола в номінації «За багатогранність у творчості»,
- родина Третяк в номінації «Краща робота в сучасній техніці»,
- родина Савгіри в номінації «Криниця духовності»,
- родина Заплітних в номінації «Родина-умілець»,
- родина Савіцьких в номінації «Мистецьке натхнення»,
- родина Баландюк в номінації «Мистецька скарбниця»,
- родина Дежини в номінації «Фантазія в творчості»,
- родина Машталяр в номінації «Джерело творчості»,
- родина Дмитрук-Тимченко в номінації «Творчі колекціонери»