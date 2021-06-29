Горить Малашівське сміттєзвалище

29 червня в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів. На місце події залучено черговий караул Головного управління в складі 2-х відділень, ОКЦ та оперативна Головного управління. Також, на місці події працює 2 трактора та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі.