На Чортківщині директор одного з товариств привласнив собі понад 186 тис. грн

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з товариств щодо привласнення ним чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та видачі неправдивого офіційного документа при реконструкції приміщення клубу в одному із сіл Чортківського району (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури повідомляє, що упродовж 2017-2018 років під час ремонтних робіт об’єкта соціальної інфраструктури директор товариства підписав документи з неправдивими даними, завищивши обсяг виконаних штукатурних, малярних та інших робіт. На підставі цих документів замовник – Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації перерахував підряднику зайві кошти на суму понад 186 тис. грн, які директор товариства згодом привласнив. що упродовж 2017-2018 років під час ремонтних робіт об’єкта соціальної інфраструктури директор товариства підписав документи з неправдивими даними, завищивши обсяг виконаних штукатурних, малярних та інших робіт. На підставі цих документів замовник – Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації перерахував підряднику зайві коштиякі директор товариства згодом привласнив.

Через неправомірні дії підозрюваного бюджету спричинено збитки на вищевказану суму, більш як половина з яких уже відшкодована під час слідства.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.