Майже пів тисячі роботодавців Тернопільщини вже мають власні «електронні кабінети»

Кожен роботодавець Тернопільщини мож е скористатися сервісом «Електронний кабінет роботодавця» на Інтернет-ресурсі державної служби зайнятості http://www.dcz.gov. ua . Він є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії зі службою зайнятості з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це зручний і практичний сервіс.

Уже майже пів тисячі роботодавців Тернопільщини через власний «електронний кабінет» мають змогу:

– подавати звітність до служби зайнятості онлайн .

– переглядати :

стан укомплектування заявлених вакансій та кількість направлених центром зайнятості претендентів на роботу;

актуальні резюме шукачів роботи;

тематику запланованих семінарів для роботодавців.

– створювати вакансії та передавати їх для подальшої модерації спеціалісту центру зайнятості (1 – через заповнення форми 3-ПН – пункт меню «Взаємодія з службою зайнятості», розділ «3-ПН»; 2 – через розділ «Мої вакансії» – «Створити вакансію». Зверніть увагу, у цьому розділі є Інструкція з розміщення вакансій на вебсайті Державної служби зайнятості).

– отримувати інформацію щодо компенсації єдиного внеску та компенсації витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб.

Зареєструвати електронний кабінет можна тут: https://www.dcz.gov.ua/ cabinet