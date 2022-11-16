Майже пів тисячі роботодавців Тернопільщини вже мають власні «електронні кабінети»
Кожен роботодавець Тернопільщини мож
е скористатися сервісом «Електронний кабінет роботодавця» на Інтернет-ресурсі державної служби зайнятості http://www.dcz.gov. ua. Він є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії зі службою зайнятості з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це зручний і практичний сервіс.
Уже майже пів тисячі роботодавців Тернопільщини через власний «електронний кабінет» мають змогу:
– подавати звітність до служби зайнятості онлайн.
– переглядати:
- стан укомплектування заявлених вакансій та кількість направлених центром зайнятості претендентів на роботу;
- актуальні резюме шукачів роботи;
- тематику запланованих семінарів для роботодавців.
– створювати вакансії та передавати їх для подальшої модерації спеціалісту центру зайнятості (1 – через заповнення форми 3-ПН – пункт меню «Взаємодія з службою зайнятості», розділ «3-ПН»; 2 – через розділ «Мої вакансії» – «Створити вакансію». Зверніть увагу, у цьому розділі є Інструкція з розміщення вакансій на вебсайті Державної служби зайнятості).
– отримувати інформацію щодо компенсації єдиного внеску та компенсації витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб.
Зареєструвати електронний кабінет можна тут: https://www.dcz.gov.ua/
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