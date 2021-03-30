Тернопільський хакер обікрав банки в 11 країнах світу на десятки мільйонів доларів

Житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Збитки сягають десятків мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

“Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях”, – йдеться у повідомленні.

За результатами комп’ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet. Збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.