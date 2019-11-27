Грандіозний марш захисників розпочнеться сьогодні о 10:00 в Тернополі. Деякі вулиці будуть обмежені для проїзду

27 листопада у Тернополі відбудеться грандіозний марш захисників під назвою «Хода мужності».

Захід організований з нагоди виводу підрозділів 44-ої окремої артилерійської бригади з зони проведення операції Об’єднаних сил. Участь у ході візьмуть більше півтори тисячі військовослужбовців.

У зв’язку з цим, рух вулицями Дубовецька➡️С. Крушельницької➡️Замкова➡️Руська➡️дамба Тернопільського ставу➡️І.Мазепи➡️Миру, у період з 1️⃣0️⃣ до 1️⃣3️⃣ години буде тимчасово ускладнений ❗️

Патрульна поліція буде забезпечувати безпеку дорожнього руху під час маршу захисників🚔