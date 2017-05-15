Громадськість просить виконавчі органи Тернопільської міської влади перевірити законність розміщення МАФів

Відповідну петицію зареєстровано на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

“З метою надання місту Тернополю туристичної та естетичної привабливості, – йдеться у петиції, – громадськість просить виконавчі органи міської влади:

1. Разом із представниками громадських організацій встановити законність розміщення малих архітектурних форм у 4-х парках міста Тернополя: у парку Топільче, Національного Відродження, Старому парку і парку ім. Т.Шевченка, шляхом перевірки у власників МАФів таких документів:

– Сервітут на використання земельної ділянки

– Паспорт прив’язки (схема розміщення і загальний вигляд тимчасової споруди); зовнішній вигляд розглядає комісія, який потім обов’язково повинен бути використаний в натурі.

– Дозвіл на здійснення торгівлі (прописаний проект благоустрою в тому числі: документи на вивезення сміття, прибирання території, озеленення і т.п.)

– Угода між власником МАФу та комунальним підприємством “Об’єднання парків, культури і відпочинку” на рекультивацію земельної ділянки після її використання.

2. Встановити відповідність дизайну МАФу в натурі і макету дизайну МАФу, поданого на комісію.

3. Розмістити на сайті міської ради взірці дизайну (графічні матеріали) МАФів проект-рішення від 2013 року”.