Вбивці активіста з Тернопільщини Віталія Ващенка – на волі, а суд знову перенесли

Друге засідання Касаційного кримінального суду в справі щодо вбивства громадського активіста, депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка відбулося 20 січня.

Але до слухання справи наразі не приступили, повідомляє «Нова Тернопільська газета».

Минулого разу не змогли розглянути касаційні скарги потерпілої сторони і чотирьох засуджених фігурантів, оскільки один із них — Станіслав Бабенко — не з’явився до суду. Не прибув він і цього разу, як і не повідомив, чи буде брати участь в подальшому. Станіслав Бабенко вже на свободі, бо за час перебування в СІЗО за так званим «законом Савченко» йому «набіг» визначений судом термін покарання. Наприкінці минулого року вийшов з-під варти й організатор злочину — Олександр Закутній. На нинішнє засідання він також не з’явився, але надіслав заяву, щоб слухання відбувалися без його участі. Доправили до Касаційного кримінального суду двох виконавців вбивства — Максима Кондратенка і Олексія Цимбалюка. Захисники чотирьох засуджених брали участь у засіданні через зв’язок відеоконференції з тернопільських судів. Вдова вбитого активіста Наталія Ващенко та її представник також долучилися через онлайн-зв’язок.

На засіданні засуджений Олексій Цимбалюк звернувся з клопотанням про заміну захисника через розбіжність у позиціях. Зазначив, що адвокатка неналежно здійснювала його захист, не писала заперечень. Просив призначити йому іншого адвоката від Центру з надання безоплатної вторинної допомоги. Захисниця Цимбалюка була здивована такою заявою, адже представляла його інтереси близько чотирьох років. Зазначила, що клопотання безпідставне, адже завжди узгоджувала позицію з обвинувачуваним і діяла фахово. Суд не задовольнив клопотання Олексія Цимбалюка, наголосивши, що між його касаційною скаргою і скаргою його захисниці нема суперечностей. Однак засуджений не захотів прийняти таке рішення, а наполіг, щоб йому дали час, аби попросити рідних знайти для нього приватного адвоката.

Колегія суддів змушена була вже вдруге відкласти слухання. Наступне засідання призначили на 7 квітня 2022-го року.

— Чим далі, тим більш очевидним стає те, що вбивці мого чоловіка залишаються непокарані, — сказала після засідання журналістам Наталія Ващенко. — Парадокс: Закутній вчинив важкий злочин, слідство оголосило йому обвинувачення за 115 статтею ККУ (умисне замовне вбивство), суд першої інстанції натомість кваліфікував його дії за 121 статтею ККУ, і в результаті він жодного дня не був у тюрмі. За п’ять років в СІЗО «відбув» увесь термін. А все через так званий «закон Савченко». Для злочинного світу це — найбільший подарунок. Таке наше законодавство, таке наше правосуддя… Закутнього і Бабенка влаштовує цей вирок, їм не потрібно нічого змінювати, тому вирішили не з’являтися до суд. Невідомо, де вони зараз знаходяться. Не виключено, що могли виїхати за кордон. Якщо касаційний суд скасує рішення апеляційного суду, то є ймовірність, що можуть призначити повторний розгляд справи в апеляції. Їм це не потрібно. Інші двоє засуджених просто затягують касаційний розгляд. Але без надії сподіваюсь… Не опускаю рук — ще є шанс заявити про цей страшний злочин колегії Касаційного кримінального суду. Зло має бути покаране. 2

Нагадаємо, що громадського активіста Віталія Ващенка вбили 26 травня 2016 року. Від грудня 2016 року до квітня 2018 справу слухали у Зборівському районному суді. 2 квітня 2018-го року Зборівський районний суд оголосив вирок фігурантам: Олександра Закутнього засудив на 14 років позбавлення волі, Максима Кондратенка — теж на 14, Олексія Цимбалюка — на 13, Станіслава Бабенка — на 4. Проте Апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок і повернув на новий розгляд.

Від вересня 2018 року до липня 2020-го року справу слухали в Тернопільському міськрайонному суді. 3 липня 2020-го Тернопільський міськрайонний суд оголосив вирок фігурантам: Олександра Закутнього засудили на 10 років ув’язнення, Олексія Цимбалюка — на 13 років, Максима Кондратенка — на 14 років (13 років і 6 місяців за даний злочин плюс невідбутий термін за попередній злочин), Станіслава Бабенка — на 8 років і 6 місяців. 23 листопада 2020-го року Тернопільський апеляційний суд заслухав справу і залишив вирок суду першої інстанції без змін.