Митрополит Василій освятив новий храм на околицях Тернополя

16 жовтня відбулося освячення дерев’яного храму св. Миколая Чудотворця у с. Підгороднє (район ближніх дач), Тернопільського району. Чин освячення здійснив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк за участю декана Тернопільського о. Романа Вавруха, ректора Тернопільської семінарії о. Івана Римара. Високопреосвященний Василій освятив також престіл та іконостас. Уряд настоятеля виконуватиме о. Тарас Римар, який спільно із мешканцями навколишніх будинків будував святиню.

Архиєрей у духовному слові запросив вірних усильно молитися у храмі за мир в Україні та перемогу у війні, дбати про його благоустрій, відтак подякував жертводавцям за підтримку благої справи та кожному, хто працював. Отця Тараса Римара кир Василій Семенюк відзначив церковною нагородою золотим хрестом з прекрасами та подякував йому за працю на благо Церкви Божої