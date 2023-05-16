Жителі Тернопільщини задекларували майже 400 млн грн доходів

Протягом січня-квітня цього року 4833 жителя області подали податкову декларацію про отримані у 2022 році доходи.

Із загальної кількості декларацій 2376 подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, 2457 – громадянами, які виявили бажання скористатись правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого доходу громадянами, які зобов’язані задекларувати свої доходи, становить 398,8 млн гривень. У 2022 році ця сума становила 223,4 млн гривень.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 23,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,5 млн грн військового збору.

Найчастіше громадяни декларували доходи за договорами спадщини чи дарування. Такі доходи у розмірі 147,1 млн грн задекларували 799 громадян. Ще 235 громадян отримали 27,9 млн грн доходу від продажу нерухомого чи рухомого майна, а 172 громадянина задекларували 19,2 млн грн доходів, отриманих за кордоном. Також 60 громадян задекларували 35,4 млн грн інвестиційних доходів; 133 громадянина задекларували 6,4 млн грн доходів від здачі в найм майна; 235 громадян отримали 27,9 млн грн доходів від незалежної професійної діяльності.

Найбільші до сплати суми податку на доходи фізичних осіб, а це 8,3 млн грн, задекларували громадяни, які отримали подарунки та спадщину. Ще 6,4 млн грн мають сплатити громадяни, які отримали інвестиційні прибутки, 5 млн грн – громадяни, які отримали доходи від незалежної професійної діяльності, та 3,4 млн грн – ті, хто отримував іноземні доходи.