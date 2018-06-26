Рештки загиблих на Херсонщині бійців батальйону “Збруч” перепоховали на Микулинецькому кладовищі

На Микулинецькому кладовищі у Тернополі 21 червня перепоховали рештки шістьох бійців батальйону “Збруч” Тернопільської окремої артилерійської бригади, які три роки тому загинули внаслідок пожежі на Херсонщині. Чин перепохованння звершив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор у співслужінні духовенства єпархії, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії Української православної Церкви Київського патріархату .

Трагедія у селі Червоний Чабан (до 2016 року – Червоний Чабан) Каланчацького району Херсонської області сталася 1 лютого 2015 року. Тоді у приміщенні ферми, де дислокувався батальйон, виникла пожежа, під час якої загинули Юрій Наливайчук, Руслан Чухась, Вадим Вернигора, Назар Сикліцький, Павло Римар і Назар Кулинець. Бійців похоронили, але на місці пожежі залишилися рештки хлопців.

Оскільки власник ферми мав намір зрівняти згарище із землею, протоієрей Андрій Любунь з побратимами бійців вирішили зібрати залишки попелу на місці трагедії і перепоховати рештки загиблих у Тернополі.

Торік у листопаді неподалік від місця загибелі бійців батальйону “Збруч” встановили пам’ятний хрест, на якому викарбувані імена та прізвища загиблих. Ініціативу родичів загиблих у такий спосіб увіковічити пам’яті тернопільських бійців підтримали і втілили тернопільські волонтери. Прот. Андрій Любунь звершив чин освячення хреста і відслужив літію за загиблими тернопільськими воїнами.