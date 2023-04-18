Від початку року на Тернопільщині сталося 122 ДТП

⚠️ Аварійність в цифрах: статистика ДТП з постраждалими ⚠️

У період з 1 січня — 31 березня 2023 року в Тернопільській області сталося 122 ДТП з постраждалими. У ДТП 21 людина загинула та ще 152 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Найпоширенішими видами автопригод з травмованими є — зіткнення (41% автопригод), наїзд на пішохода (32%) та наїзд на перешкоду (13% від загальної кількості автопригод).

Найчастіше аварії з постраждалими відбулися у вівторок та середу (32 % від усіх ДТП).

Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід зазначити, що пік аварійності припадає на 17-ту, 18-ту та 20-ту годину (в цей час було скоєно 28 % від усіх ДТП з травмованими).

Основними причинами автопригод з постраждалими є:

🛑перевищення безпечної швидкості (24%);

🛑порушення правил маневрування (19%);

🛑 порушення правил проїзду пішохідних переходів (16%).

🛑 перехід проїжджої частини у невстановленому місці (10%);

Шановні водії, не нехтуйте власною безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху.