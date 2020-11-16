13:30 | 16.11.2020
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Хто на Тернопільщині порушував вимоги «карантину вихідного дня»

Irena 0 Views Прокоментуй!

Минулих вихідних спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області працювали в посиленому режимі, перевіряючи дотримання вимог «карантину вихідного дня»:

❗️ 14.11.2020 р. на території області працювали 34 робочих групи спільно з представниками органів місцевого самоврядування та Національної поліції;

❗️ 15.11.2020 р. в усіх районах області працювала 41 робоча група, до яких були залучені представники Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Фахівці міського та районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели роз’яснювальну роботу з керівниками та персоналом підконтрольних об’єктів щодо дотримання «карантину вихідного дня». Про виявлені порушення проінформували органи місцевого самоврядування та Національну поліцію.

✅ Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області у ці дні проінспектували 1203 підконтрольних об’єкта, а саме:

❗️ 176 закладів громадського харчування – виявили 17 порушень, склали 2 протоколи;

❗️ 438 закладів торгівлі продовольчими товарами – порушення виявили на 49 об’єктах та склали 9 протоколів;

❗️ 491 заклад торгівлі непродовольчими товарами – виявили 53 порушення та склали 19 протоколів;

❗️ 74 інших об’єктів (ТРЦ, ТЦ, перукарні, фітнесклуби, тощо) – виявили 17 порушень, склали 4 протоколи;

❗️ 14 агропродовольчих ринки (які працювали 14.11.2020) – порушення виявляли на 3-х та склали 6 протоколів;

❗️ 10 агропродовольчих ринків (які працювали 15.11.2020) – порушення виявили на 2-х та склали 2 протоколи за ст. 44-3.

✅Усім керівникам ринків представники Держпродспоживслужби в Тернопільській області вручили під підпис інформаційні листи щодо обмежень торгівлі під час «карантину вихідного дня» на території ринку.

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