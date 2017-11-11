Трагедія трапилася на дорозі біля с. Дзвиняч Заліщицького району

У четвер, 9 листопада, близько 16:00 год. на дорозі “Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече” біля с. Дзвиняч Заліщицького району трапилася аварія.

Водій авто «Renault Master» допустив зіткнення з «ГАЗ-53». На жаль, водій «ГАЗ-53» 1959 року народження загинув. Решту потерпілих шпиталізували.

Внаслідок ДТП 1 особа загинула та отримали травми різного ступеня важкості 5 осіб (водій автомобіля «Renault Master» та 4 пасажири автомобіля «ГАЗ-53» – працівники Заліщицького РЕМу), яких з травмами різного ступеня важкості доставлено в Заліщицьку ЦРКЛ.