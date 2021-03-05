16:01 | 5.03.2021
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Новини Тернополя 

Для дванадцяти працівників поліції Тернопільщини 5 березня стало останнім днем перебування на службі

Irena 0 Views Прокоментуй!

Професіоналів своєї справи, які довгі роки стояли на захисті правопорядку, керівництво привітало зі знаменною подією – виходом на заслужений відпочинок.

Слова вдячності за нелегку працю та неоціненний внесок у спільну справу висловив винуватцям події керівник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.
Вручаючи листи-подяки, він подякував колегам за сумлінне виконання своїх службових обов’язків та побажав спокою і відпочинку, яких завжди бракує в роботі поліцейських.

– Ми завжди раді бачити вас в стінах поліції в доброму здоров’ї і з активною життєвою позицією, – зазначив очільник тернопільської поліції.

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