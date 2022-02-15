Художниця з Тернопільщини виборола президентську стипендію

Стипендію Президента України отримуватиме Марія Тимчук. Як повідомляється, про це йдеться у відповідному Указі Президента Володимира Зеленського про призначення стипендій молодим письменникам та митцям у музичній, театральній, образотворчій, естрадно-цирковій та кінематографічній сферах.

Стипендії призначено 21 письменнику, 103 митцям у сфері музичного мистецтва, 49 митцям у сфері театрального мистецтва, 43 митцям у сфері образотворчого мистецтва, 12 митцям у сфері хореографічного мистецтва, 17 митцям у сфері естрадно-циркового мистецтва та 4 митцям у сфері кіномистецтва.

Довідково. Марічка Тимчук (Шевчук ) – дочка заслуженого художника України Миколи Шевчука, викладач Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв. Учасниця Всеукраїнських мистецьких та іконописних пленерів, лауреат обласної мистецької премії імені Олени Кульчицької (Тернопіль).

У роботах молодої мисткині поєднується гіперреалізм і декоративність. Самобутня, талановита художниця – учасниця Всеукраїнських мистецьких пленерів та низки виставок, лауреат обласної мистецької премії імені Олени Кульчицької.

Ікону, написану молодою художницею під час пленеру «Вікно у Небо. Зарваниця 2016» було передано главою УГКЦ Блаженнішим Святославом до Ватикану.

Джерело: Терен