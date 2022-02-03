Хворі люди кілька годин вистоюють у черзі задля тесту на ковід у Тернополі

Очікують тестування на ковід по кілька годин. Тернополяни змушені тривалий час вистоювати у черзі під снігом і на вітрі, аби пройти тест на коронавірус.

Люди з ознаками нездужання мерзнуть під відкритим небом. Таку ситуацію зафіксували на фото неподалік біля інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. За словами очевидців, чимало осіб ледве тримаються на ногах через високу температуру. Окрім цього, присутні не дотримуються дистанції та карантинних обмежень, що негативно впливає на рівень захворюваності на ковід.

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