Тернопільський осередок ЄС витратив найбільше грошей на зарплати серед решти областей

Тернопільський осередок політичної партії “Європейська солідарність” за півроку на оплату праці працівникам витратив понад 436 тисяч гривень за рахунок державного фінансування. Усього на зарплати працівникам центрального і територіальних організацій пішло понад 15 з половиною мільйонів, враховуючи податок. Про це йдеться у відповіді політичної партії на запит журналістів.

Відповідно до отриманих документів, з 1 січня по 31 березня на зарплату працівникам тернопільського осередку пішло 160 тисяч, з 1 квітня по 30 червня – 207 тисяч. Разом з податками за півроку набігло на 436 тисяч – це найбільша сума серед решти територіальних осередків (не враховуючи центральний апарат, на який за цей же період пішло майже 7,2 млн грн).

Услід за Тернопільським осередком, у п’ятірці найбільших витрат на зарплату – Запорізька організація ЄС (432 тис. грн), Дніпропетровська (428 тис. грн), Івано-Франківська (420 тис. грн) і Дніпропетровська міська організація (408 тис. грн).

Найменше грошей на оплату праці працівникам осередків пішло на Миколаївщині (120 тис. грн), Київщині (127 тис. грн) та Хмельниччині (195 тис. грн).

Окрім витрат на зарплату, в отриманих журналістами документах йдеться про витрати на оренду офісів. Усього за півроку за рахунок бюджетного фінансування на цю статтю видатків пішло 2 млн 178 тис. грн.

З цих коштів за півроку на тернопільський осередок пішло 82 тисяч 800 гривень, тобто по 13 тисяч 800 щомісяця. За документами, мова йде про приміщення на вулиці Чорновола, буд. 1 (адмінкорпус №2). Нагадаємо, що наприкінці червня по-сусідству з офісом тернопільської ЄС загорівся ресторан. Пожежа перекинулась і на партійне приміщення.

Нині офіс ЄС працює за адресою Івана Франка, 11

Якщо порівняти суми, які були витрачені на оренду приміщення серед всіх місцевих партійних організацій «Європейської солідарності», то найдорожчою оренда приміщення була для Одеської організації (204 тис. грн). Найдешевшою – для Волинського партійного осередку (44 тис. грн) та Донецького, але там видатки зазначені лише за 1 квартал (25 тис. грн).

В цілому, за півроку на партійну діяльність “Європейської солідарності” за рахунок державного фінансування було витрачено майже 23 з половиною мільйони, з яких окрім зарплат з податками (15,6 млн грн) і оренди офісів (2,2 млн грн) гроші пішли на оплату послуг (3,5 млн грн), інформаційну і рекламну діяльність (869,5 тис. грн), оренду обладнання (792 тис. грн) і проведення партійних з’їздів, конференцій і зборів (441 тис. грн).

Ігор Процик

Ця аналітика створена завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту, який реалізовується ГО «Канцелярська Сотня» за підтримки проєкту USAID «ВзаємоДія». Зміст є виключною відповідальністю авторів і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.