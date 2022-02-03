«УДАР Віталія Кличка»: Місцеве самоврядування – це не втілення політичних забаганок центральної влади

Влада продовжує цілеспрямовану кампанію з придушення місцевого самоврядування в Україні та намагається побудувати жорстку вертикаль влади – недемократичну і неконституційну.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

– Постановою №43, яку ухвалили 24 січня, уряд у неконституційний спосіб змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві. Окрім цього, таким рішенням київського міського голову позбавили можливості пропонувати кандидатури голів райдержадміністрацій. Відтепер це робитиме не голова КМДА, а прем’єр-міністр, – повідомили в «УДАРі Віталія Кличка».

УДАРівці наголошують, що навіть у час загрози російського наступу уряд та Офіс президента продовжують незаконно перетягувати на себе повноваження місцевого самоврядування.

– «Оригінальне» рішення Кабінету Міністрів, який погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва без участі київського міського голови, засвідчило, що влада дуже слабко переймається підготовкою загонів територіальної оборони, натомість активно залазить у сферу повноважень місцевого самоврядування. Позицію мера столиці, якого обрали кияни та надали йому повноваження відстоювати їх інтереси, уряд не враховував та навіть не звертався по неї, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

За словами УДАРівців, урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження, бо місцеве самоврядування – це не втілення політичних забаганок центральної влади.

– Президент, підписавши розпорядження про звільнення, де факто підтримав незаконне рішення Кабміну. Не можна нехтувати Конституцією і законами! І місцеве, і державне управління в Україні має будуватися на професійності та ефективності, а не керуватися суто політичною лояльністю, – наголосили в «УДАРі Віталія Кличка».

У партії закликають владу не знищувати місцеве самоврядування, адже ворог чекає, щоб скористатися ситуацією внутрішнього розбрату.

– Сьогодні важливі єдність і спільні зусилля, щоб захистити і зберегти нашу державу. Українці знову мають продемонструвати свою гідність, згуртованість і готовність дати відсіч агресору, – резюмували УДАРівці.