Хворіють діти та швидко заповнюються “ковідні” ліжка: Тернопільщина на порозі “червоної” зони?

Ситуація з коронавірусом продовжує ускладнюватись.

Як розповіла генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук, недуга все частіше вражає дітей.

“Ситуація залишається напруженою та викликає занепокоєння. За минулу добу обстежено 1358 людей, з них 910 – позитивних. Це 67% від усіх обстежених.

Хворіють діти, медики та освітяни. При “Дельті” діти хворіли мало, зараз до двох та більше сотень щоденно. За вчора захворіло 70 дітей, 24 медпрацівники та 49 працівників освіти”, – зазначила санлікарка.

За словами Оксани Чайчук, середньообласні показники значно перевищенні на Бережанщині, Гусятинщині, Лановеччині, Заліщанщині, Збаражчині, Козівщині, Підволочищині, Підгаєччині, Теребовлянщині, а також в Тернопільському та Чортківському районах. Найгірша ситуація в Чорткові.

Якщо “ковідні” ліжка будуть заповнюватись такими ж темпами, Тернопільщина може потрапити в “червону” зону.

“Протягом двох тижнів у нас перевищений один індикаторний показник – коефіцієнт виявлення. У нас він складає 34,67, коли за постановою Кабінету Міністрів він має не перевищувати 20. Також ми наближаємось до показника завантаженості ліжок 54%. Якщо він перевищить 60% – ми можемо потрапити у червону зону”, – додала фахівець.

Наразі, як додала Оксана Чайчук, галузь охорони здоров’я справляється із навантаженням.

Детальніше – у трансляції:

Тернополяни