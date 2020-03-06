Ідея подарунку для тернополян

Якщо Ви не визначилися з подарунком до Міжнародного жіночого дня, то завітайте у Тернопільську обласну універсальну наукову бібліотеку – придбайте електронний пластиковий читацький квиток і подаруйте його коханим, дружинам, матерям, сестрам, подругам.

Вони матимуть можливість скористатися послугами, які надає бібліотека, провести змістовно дозвілля з відомими краянами, літераторами, науковцями, психологами в різноманітних клубах за інтересами: «Поговоримо про…», «Амазонки Тернопілля», «Клуб шанувальників книги», батьківський клуб «Щасливі разом», клубах вивчення іноземних мов при інформаційному центрі «Вікно в Америку» тощо.

Родини з дітьми матимуть змогу зустрітися з митцями краю, відвідавши «Літературні забавлянки для дітей та дорослих».

З книжковими скарбницями зможете познайомитися на книжковій платформі «Прочитай.Книгозбірня» у соціальній мережі фейсбук.

Особливий подарунок напередодні свята–безкоштовний читацький квиток для жінок– внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та багатодітних матерів.

Контакти: вул. Шевченка, 15 м. Тернопіль, 46001.

www.library.te.ua

тел. 52-03-74

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