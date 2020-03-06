Тарифи на платні послуги в Тернопільській лікарні №1

З метою встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, виконавчий комітет міської ради погодив наказ начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення щодо встановлення тарифів на платні медичні послуги.

Як пояснюють у відділі охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, зміни у тарифі на платні медичні послуги спричинені введенням нових тарифів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та проведенням перерахунків вартості платних послуг КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» з 1 січня 2020 року. Перерахунок вартості проведено у зв’язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020р., зростанням вартості комунальних платежів та вартості медикаментів, які використовуються для надання стоматологічної допомоги пацієнтам.