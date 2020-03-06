11:01 | 6.03.2020
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Новини Тернополя 

Члени поліцейської комісії обрали майбутніх правоохоронців Тернопільщини

Irena 1 Views Прокоментуй!
В Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбувся завершальний етап щодо відбору майбутніх оперуповноважених.
 
Аби одягнути форму поліцейських бажаючим довелося проходити різноманітні тести на знання загальних навичок, військово-лікарську комісію, фізичну підготовку, психологічні вміння.
 

Останнім етапом була співбесіда. Саме на ній члени поліцейської комісії визначили долю кандидатів. У ході спілкування члени засідання аналізували професійні та морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності й знання нормативної бази конкурсантів.
 
 
Після засідання комісії до лав поліцейських потрапили 8 оперуповноважених. Конкурсанти – переможці пройдуть відповідне стажування та після відповідного навчання вони одразу приступлять до виконання своїх службових обов’язків.
 

 

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