Члени поліцейської комісії обрали майбутніх правоохоронців Тернопільщини

В Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбувся завершальний етап щодо відбору майбутніх оперуповноважених.



Аби одягнути форму поліцейських бажаючим довелося проходити різноманітні тести на знання загальних навичок, військово-лікарську комісію, фізичну підготовку, психологічні вміння.





Останнім етапом була співбесіда. Саме на ній члени поліцейської комісії визначили долю кандидатів. У ході спілкування члени засідання аналізували професійні та морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності й знання нормативної бази конкурсантів.

Після засідання комісії до лав поліцейських потрапили 8 оперуповноважених. Конкурсанти – переможці пройдуть відповідне стажування та після відповідного навчання вони одразу приступлять до виконання своїх службових обов’язків.