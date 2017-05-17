Тернопільський мер Сергій Надал і Віктор Кібляр поїхали в Київ до слідчих?

Тернопільський мер Сергій Надал і Віктор Кібляр поїхали в Київ для дачі свідчень. Про це пише сайт Терен.

Міський голова Тернополя Сергій Надал та начальник “земельного управління” Віктор Кібляр сьогодні, 15 травня, перебувають у відрядженні.

На це опосередковано вказує розпорядження міського голови про покладання обов’язків міського голови на заступника, який керує його справами, Івана Хімейчука.

В приймальні Віктора Кібляра підтверджують його відсутність на робочому місці та говорять про відрядження.

З неофіційної інформації джерел “Терену” у Тернопільській міській раді, міський голова Сергій Надал і Віктор Кібляр поїхали в Київ для дачі свідчень. Йдеться про кримінальне впровадження, щодо виділення земельних ділянок під інвестиційні угоди.

Зазначимо, що декілька тижнів тому у міській раді проходили обшуки, в рамках цього самого кримінального впровадження.

Крім того, в міській раді натякають, що слідчі з Києва вимагали оригінали інвестиційних угод та інших документів, пов’язаних з ними. Це може бути прямим доказом того, що матеріали готують для подачі в суд.