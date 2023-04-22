

11 травня 2023 року у КВЦ Парковий у Києві Ігор Гуда, засновник Креатор-Буд, виступить спікером на Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM «Відбудова країни. Стратегія змін для архітекторів, девелоперів та забудовників» у рамках третього тематичного блоку: Великий бізнес — Дискусійна панель «Девелопмент. Ринок. Містобудівна політика».

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до заходу!

▫️ Формат зустрічі: жива зустріч та онлайн-трансляція.

▫️ Дата: 11 травня 2023 (з 12:00 до 21:00)

📍 Локація: КВЦ «Парковий» (вул. Паркова дорога, 16А, 3-й поверх)

Продаж квитків на сайті:

👉 https://www.business-forum.info/

Деталі:

Програмою форуму передбачено конструктивну та функціональну дискусію в рамках трьох тематичних блоків:

1️⃣ Міжнародний Блок — Дискусійна панель «Інвестиції. Інституції. Відбудова та інтеграція України до світового бізнес-контексту».

2️⃣ Архітектурний Блок — Внутрішній локальний бізнес — Дискусійна панель «Архітектура. Будівництво. Стратегії розвитку».

3️⃣ Великий бізнес — Дискусійна панель «Девелопмент. Ринок. Містобудівна політика».

Хочемо вам представити одного з наших спікерів:

🔷Ігор Гуда, засновник Креатор-Буд, виступить спікером третього блоку: Великий бізнес — Дискусійна панель «Девелопмент. Ринок. Містобудівна політика».

Компанія КРЕАТОР-БУД, член Ради директорів #КБУ, є вертикально інтегрованим холдингом повного циклу. Девелопер сфокусований на будівництві житлової та комерційної нерухомості, його загальний портфель нараховує вже понад 50 реалізованих проєктів. Філії компанії працюють у Києві, Львові та Тернополі.

🔷У 2022 році, на засіданні Ради директорів КБУ, Ігор Гуда був нагороджений орденом «БУДУЄМО КРАЇНУ» за активну участь у захисті держави, підтримку українських військових та національної економіки.

Під час BUSINESS FORUM пан Ігор поділиться своїм баченням щодо перспектив, можливостей та ризиків ринку нерухомості України у найближчі роки, а також розповість, які зміни вже відбулись і що чекатиме українських забудовників.

Запрошуємо вас узяти участь у заході.

✔️Формат зустрічі: жива зустріч та онлайн-трансляція.

📆Дата: 11 травня 2023 (з 12:00 до 21:00)

📌Локація: КВЦ «Парковий» (вул. Паркова дорога, 16А, 3-й поверх)

✔️Продаж квитків на сайті: https://www.business-forum.info/ .

Інформація за телефоном:

📞044 200 04 52 – Конфедерація будівельників України

📞044 461 91 28 – Медіагрупа DMNTR | «Дім та Інтер’єр»

Генеральний партнер: ARCHICLUB

Фінансовий партнер: Глобус Банк

✔️Партнери заходу: SAGA Development, ТОПИАР, TOMA GROUP, Kolorit, Farba Service, Світ Меблів, Sensar, Міністерство дверей, DIM, Фасадные решения KMD, BUDOVA, Креатор-Буд, Інтергал-Буд, UGLA, MANEZH, Beloded Landscaping, Galleria Porcellanato Галерея Керамограніту, СПС-БУД, Нове Століття, Royal House, Reynaers Aluminium Belgium, АГРОМАТ, ТОВ Данко, GalantPole, hansgrohe Ukraine.

Генеральний інформаційний партнер: Interfax-Ukraine

✔️Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild Commercial Property, Хмарочос, АФНУ Україна, HD Technopolygon, Українські Новини, ROYAL Design MAIN, Property Times, Soft Loft, ІНФОРМАТОР, StroyObzor, Marketer, Economist, Портал нерухомості Budynok, Vidbudova, Mind. UA, Zagorodna.com – портал заміської нерухомості України, Аспекти Будівництва

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!💪

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ! 🇺🇦

СЛАВА УКРАЇНІ! 💙💛