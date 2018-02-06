Іменем України, – хто з депутатів віддав тернопільську набережну в приватні руки

На останній сесії Тернопільської міської ради, депутати узаконили котеджі, які згідно документів мали би бути насправді станцією човнів на березі Тернопільського озера. Про це повідомляє Рада бізнесу Тернопілля.

Про надання земельної ділянки за адресою вул. Урожайна,15 просив обслуговуючий кооператив “Вінд”. 27 депутатів підтримали даний проект рішення, незважаючи на супротив деяких колег.

Так, депутати Андрій Грицишин та Андрій Шкула напоглягали не пітримувати дане питання, адже стосується воно скандальних елінгів, які побудовані у водоохоронній зоні Тернопільського ставу.

– Кілька каденцій тому міська рада дала пів гектара в парковій зоні, впритул до озера, під реконструкцію станції для човнів, – пояснював депутат Андрій Грицишин. – В результаті цю територію забудували котеджами. З кожною такою забудовою тернополяни втрачають можливість доступу до води, заради того, що хтось має гарний вигляд з вікна. Ми проти цього питання.

Проте міський голова Сергій Надал та начальник Віділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради Віктор Кібляр переконували, що є рішення судів, згідно яких будівництво законне.

– Є право власності на дані об’єкти нерухомості і рішення судів, які підтримують, скажем так, сторону забудовників. Об’єкти побудовані в межах чинного законодавства, оформлені всі дозвільні документи, – пояснював чиновник земельного відділу.

Достукатися до присутніх намагався депутат Андрій Шкула:

– Ви розумієте, що по документах то є човнова станція, а по факту це три окремо стоячих чотириповерхових котеджі. Про що ви говорите? Це питання крутиться в Тернополі вже кілька років. Об’єкти збудували незаконно, були перевірки, була прокуратура. Кілька разів власники вже пробували їх легалізувати. І зараз нашими руками вони це зроблять. Ми покажемо всім: будуйте як вам завгодно, а потім ми вам у цьому допоможемо?

Шкула звернувся особисто і до міського голови:

– Я пригадую, це питання виносилося вже в сесійну залу. Ви особисто займали позицію, що легалізувати чи приймати якісь рішення щодо цього незаконного об’єкта неправильно і не можна. Що змінилося з того часу?

На це отримав відповідь про те, що суд визнав будівництво законним:

– Я розумію, що є ваші думки про законність і незаконність. А є документ, в якому написано «Рішення суду іменем України» про те, що це законно і введено в експлуатацію. Все решта – ваші здогадки, – відповів міський голова Сергій Надал.

27 депутатів із 38 проголосували за надання ОК «Вінд» земельної ділянки площею 0,4060 га на березі озера. Поіменне голосування на фото.