Тернопільського депутата, якого звинувачують у хабарництві, взяли на поруки

Вчора, 5 лютого, в міському районному суді розглядалось питання по обранні запобіжного заходу для депутата міськради, в.о. заступника начальника-начальника управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру Тараса Серетного, якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів США.

Головуючий суддя Юрій Дзюбановський відпустив Тараса Серетного на поруки чотирьох депутатів міської ради – Любомира Балука, Петра Болєщука, Юрія Смокоуза та Андрія Артимовича. До слово на останнього з них був складений протокол по корупції, і закритий через недотримання строків розгляду. Також зауважимо, що посереднику, який взяв 1500 доларів США обрано арешт в нічну пору доби.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США та повідомили про підозру у скоєнні вказаного злочину двох посередників. Досудове розслідування триває.