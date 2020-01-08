Іран не передаватиме компанії Boeing чорні скриньки українського літака

Управління цивільної авіації Ірану не передаватиме компанії Boeing чорні скриньки пасажирського літака Boeing-737-800 української компанії «Міжнародні авіалінії України», що розбився в Ірані.

Про це повідомляють Reuters та The Jerusalem Post.

Так, один з іранських чиновників заявив в ефірі іранського державного телебачення, що на місці катастрофи знайшли два бортових самописці — вони пошкоджені, але іранські спеціалісти вважають, що з них можна отримати інформацію.

Як зазначає Reuters, за міжнародними правилами саме Іран відповідальний за розслідування цієї авіакатастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.

На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.

За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії.

Посольство України в Ірані спочатку повідомило, що причиною падіння українського літака в Ірані стала аварії двигуна, версія ракетної атаки виключена. Але за кілька годин на сайті посольства ця заява зникла.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака МАУ.

Громадське