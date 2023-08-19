Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400
Близько чотирьох сотень будівель пошкоджено у Хмельницькій області внаслідок обстрілів РФ вночі 19 серпня.
Таку інформацію станом на 14:00 повідомив Суспільному перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватихі будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.
“Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів”, — каже посадовець.
Тюрін також зазначив, що людських втрат через обстріл Росії Хмельниччини, немає.
Раніше Сергій Тюрін повідомляв про прошкодження вибуховою хвилею у кількох селах Хмельницького району тридцяти будинків. А також про вісьмох постраждалих – двох поранених уламками скла жінок та шістьох людей, які звернулися до лікарів у шоковому стані.