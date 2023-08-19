Нічна атака на Хмельниччину: кількість пошкоджених будівель зросла до 400

Близько чотирьох сотень будівель пошкоджено у Хмельницькій області внаслідок обстрілів РФ вночі 19 серпня.

Таку інформацію станом на 14:00 повідомив Суспільному перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, пошкоджень зазнали як адміністративні приміщення, школи, комунальні заклади, так і сотні приватихі будинків жителів Меджибізької та Деражнянської громади.

Селяни самотужки відновлюють вікна у місцевій бібліотеці. 19 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

“Сума завданих матеріальних збитків наразі уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Крім того, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів”, — каже посадовець.

Тюрін також зазначив, що людських втрат через обстріл Росії Хмельниччини, немає.

Зруйнований дах одного із приватних будинків. 19 серпня 2023 рік.

Такий вигляд після атаки Росії має сільський клуб в одній із громад, яка зазнала руйнувань. 19 серпня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

Раніше Сергій Тюрін повідомляв про прошкодження вибуховою хвилею у кількох селах Хмельницького району тридцяти будинків. А також про вісьмох постраждалих – двох поранених уламками скла жінок та шістьох людей, які звернулися до лікарів у шоковому стані.