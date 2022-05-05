Із 6 травня в Тернополі перекриють вулицю Б. Хмельницького

В зв’язку із перекриттям руху транспорту у Тернополі на вул. Богдана Хмельницького (від вул. В.Чорновола до транспортної розв’язки вул. С.Крушельницької – вул. Родини Барвінських), з 06 травня внесено зміни в рух громадського транспорту загального користування.

Тимчасовий графік руху автобусів на маршрутах №№3, 6, 6-А, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 20-А, 22, 22-А, 27, 35, 36 та тролейбусів на маршрутах №№3, 5, 7, 8, 9, 11 зазначено у таблиці нижче.

Нагадаємо, 06 травня у Тернополі на вул. Богдана Хмельницького розпочинається поточний ремонт дорожнього покриття. Роботи там проводитимуться у два етапи.

Запланований термін завершення робіт – 01 червня, проте при сприятливих погодних умовах ремонт буде виконано швидше.

Просимо вибачення у жителів та гостей Тернополя за тимчасові незручності.

Автобусні маршрути

Номер маршруту Напрямок руху Змінений шлях проходження 14, 15, 19, 36 В напрямку масиву «Сонячний» Від зупинки «Лікарня швидкої допомоги» на вул. Пирогова до транспортної розвязки вулиць Збаразька-Бродівська – вул. Гоголя – вул. Вояків Дивізії «Галичина» – далі за маршрутом 3, 6, 6А, 8, 16, 20, 20А, 22, 22А, 27, 35 В обох напрямках Вулицею Вояків Дивізії «Галичина» 4, 9 В напрямку мікрорайону «Новий Світ» Вулицею Вояків Дивізії «Галичина» 1А, 5, 5А, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 29, 31, 32, 33, 37, 38 Без змін

Тролейбусні маршрути

Номер маршруту Напрямок руху Змінений шлях проходження 3, 5, 8 В напрямку масиву «Сонячний» Від зупинки «Лікарня швидкої допомоги» на вул. Пирогова – вул. Гоголя – просп. С.Бандери – вул. 15 Квітня – просп. Злуки – вул. Генерала Тарнавського – далі за маршрутом 3, 5, 8, 11 В напрямку центру Вулицею Вояків Дивізії «Галичина» 7 Від автовокзалу до проспекту Злуки Вул. Князя Острозького – вул. Пирогова – вул. Гоголя – просп. С.Бандери – вул. Слівенська – вул. Лесі Українки – вул. Протасевича 7 Від вул. Бродівської до автовокзалу Вул. С. Крушельницької – вул. Замкова – вул. Руська – вул. Князя Острозького – вул. Живова 1, 2, 10 Без змін 9 На час ремонтних робіт маршрут не функціонуватиме