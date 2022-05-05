Суд зобов’язав повернули «Укроборонпрому» майже 6 гектарів у Тернополі

Західний апеляційний господарський суд у вівторок, 3 травня, залишив у силі рішення Господарського суду Тернопільської області, за позовом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та Тернопільського державного науково-технічного підприємства «Промінь» щодо визнання недійсним договору оренди землі, яка з червня 2019 року була надана у користування суб’єкту господарювання.

Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, йдеться про земельну ділянку державної власності загальною площею майже 6 га у Тернополі, вартістю 17 млн. грн., яка належить Державному концерну «Укроборонпром». Так, завдяки зусиллям прокурорів поновлено права оборонного підприємства.

Нагадаємо, мова про земельну ділянку на мікрорайоні «Аляска», де розміщені майже 1400 гаражів тернополян. Навколо неї майже 10 років тому точаться різні скандали. Свого часу, як зазначив міський голова Сергій Надала, «Промінь» попросив, щоби міськрада забрала ту ділянку, мовляв, Міністерство оборони зобов’язало все, що не належить до профільної діяльності, віддати. Тому місто й забрало у «Променя» територію, де розташовані гаражі. Більше того, мерія хотіла віддати її сумнозвісному КП «Тернопільбудінвестзамовник», щоби те уклало угоду з кожним власником гаража про надання послуг з обслуговування. Але тут вже виступили проти тернополяни, які там мали свої гаражі і які були об’єднані в гаражний кооператив “Аляска авто”…



