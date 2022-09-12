Із Тернополя. Коля Серга знайшов двійника Лукашенка, який воює на фронті

Український музикант Коля Серга знайшов на фронті двійника білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Серга, який захищає Україну від російських окупантів, опублікував відео, в якому показав українського двійника Лукашенка. Ним виявився український військовий із Тернополя.

У ролику Серга закликав замінити Лукашенка українським захисником.

«Дорогі друзі-білоруси, слухайте. Якщо вам так подобається зовні Лукашенко, що ви так довго не можете його позбутися, то я вам знайшов відмінну заміну. Дивіться, який порядний, хоробрий, мужній. Все, забирайте! А того нах*р!» — каже він у відео, опублікованому в Instagram-сторіз.

НВ