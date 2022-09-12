Митрополит Епіфаній відвідав захисників Батьківщини у Тернопільській лікарні

Перебуваючи з Першосвятительським візитом на Тернопільщині Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 11 вересня 2022 року відвідав захисників Батьківщини, які проходять реабілітацію в одній із лікарень міста Тернополя.

Його Блаженство супроводжував архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній благословив кожного українського захисника, поспілкувався та підтримав їхній дух. Висловлюючи вдячність за захист Батьківщини, Предстоятель наголосив: «Ми пишаємося вами, що маємо таких новітніх героїв як ви. Завдяки вам ми маємо Україну».

Предстоятель подарував військовослужбовцям Біблії, молитовники та передав гостинці.