ЗСУ встановили державні прапори на кордоні з росією на Харківщині (відео)

Відео з державного кордону між Україною та РФ у Харківській області опублікував командир добровольчого підрозділу “Хартія” Всеволод Кожемяко.

“Сьогодні ми вийшли на кордон із РФ на півночі Харківщини. Ворог вдався до втечі завдяки силі українського духу, зброї та, що дуже важливо, військової думки. Колись ми всі дізнаємся хто і як спланував Харківську операцію, яка війде в усі військові підручники, й дав таку впевненість у перемозі всім хлопцям і дівчатам на передовій. Слава Україні!” – підписав відео Кожемяко.