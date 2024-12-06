Із Тернополя в Емірати. В порту затримали 2 мільйони пачок контрабандних сигарет у морських контейнерах

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у трьох 40-футових морських контейнерах понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.

Встановлено, що група осіб впродовж року купувала сигарети, нелегально виготовлені на одній з вітчизняних фабрик, та надалі розповсюджувала їх як в Україні, так і за її межами.

Детективи БЕБ провели 3 санкціонованих огляди морських контейнерів на території одного із портів «Великої Одеси».

У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено 4 140 тис. коробів, у яких були сховані понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів. У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах Duty Free. Водночас, відповідно до інформації, що розміщена на пачках, сигарети були виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії.

Насправді ж продукція була виготовлена у Тернопільській області, адже цей вантаж фігурує в матеріалах судової справи, де вказано, що виробником нелегальних сигарет є ТОВ “Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн”, яке зареєстровано у Тернопільській області.

Як зазначало раніше видання Forbes, цей виробник вирвався у лідери нелегального ринку тютюну, обійшовши навіть Винниківську тютюнову фабрику, яка займала лідерські позиції у тіньовому сегменті довгі роки.

Слідство встановило, що група осіб протягом року купувала нелегально виготовлені сигарети й далі розповсюджувала їх як в Україні, так і за кордоном. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюють повне коло осіб, які причетні до протиправної діяльності.