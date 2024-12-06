Аферист привласнив гроші тернополянки

117 000 гривень зникло з електронного гаманця 59-річної жительки обласного центру. Жінка повірила псевдопрацівнику банку, який увійшов до неї в довіру, а потім спустошив картку.

Зі слів заявниці, до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Додзвонювач запропонував жінці оформити грошову виплату, як допомогу від держави. Краянка погодилася та повідомила конфіденційні дані, які потребував аферист для входу в її мобільний банкінг. Тернополянка зрозуміла, що її обшахраювали, коли отримала сповіщення про списання кредитних грошей. За допомогою вона звернулася до працівників поліції.

Відомості про подію слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».